Cearense é preso com pistola durante festa de aniversário de São Miguel do Tapuio

Um homem identificado como José Gleison Moreira Silva, natural de Crateús, no Ceará, foi preso nesse sábado (25) durante a festa de comemoração dos 85 anos de emancipação política do município de São Miguel do Tapuio, no Norte do Piauí. Ele portava uma pistola calibre 7.65.

De acordo com o 15º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, uma guarnição fazia patrulha durante a festa quando realizou uma busca pessoal e localizou a arma. “A guarnição ao realizar a abordagem no indivíduo, encontrou uma pistola calibre 7.65. Com isso, o suspeito que é natural de Crateus- CE”, disse a PMPI.

Diante do flagrante, Gleison foi preso e encaminhado para os devidos procedimentos legais no Distrito Policial do município de Campo Maior.

CASAL PRESO COM ARMA E DROGA

Um casal que não teve a identidade revelada também foi preso por policiais do 15ºBPM, na zona rural do município de Boa Hora, no Norte do Piauí. A guarnição, ao abordar os dois, encontrou um revólver calibre 32, 5 munições, 1 celular, cerca de meio kg de maconha e uma motocicleta com chassi adulterado. Diante disso, tanto o homem, quem é natural de Piripiri e a mulher que é de Barras, foram levados para a delegacia de Barras para os procedimentos cabíveis.

