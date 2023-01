Chico Lucas quer redução de roubos de celulares e mapeamento de faccionados

O Piauí deverá ter um protocolo específico para orientar as forçar policiais no combate ao roubo de celular. Essa é uma das prioridades nesse início da gestão de Chico Lucas como secretário de Segurança do Piauí. Ao Portal O Dia, ele explicou que já requisitou a elaboração do protocolo que integra um conjunto de ações de combate a atuação das facções criminosas do Estado.

“Já pedimos a Polícia Civil um protocolo sobre roubo de celular. Quero dar uma resposta para o roubo de celular. Primeiro porque que é o maior número de assalto e segundo porque o celular é uma moeda de troca, serve para alimentar o tráfico e a facção. Se você combate a receptação do celular, você está combatendo o faccionado”, afirmou.

Foto: Arquivo / O Dia

Chico Lucas antecipou que inicialmente o combate às facções será feito com pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO), somado com a expansão de delegacias especializadas e as forças tarefas integradas com as demais forças de segurança. Por outro lado, o secretário revelou que está sendo produzido um relatório que vai mapear as fações criminosas que atuam no Piauí.

“Estamos fazendo um levantamento, atualizando as informações da Sejus, da Polícia Civil e da Polícia Militar sobre o número de faccionados, quem são os faccionados, os locais onde moram. Tudo isso está sendo feito com muita profundidade para que tenhamos um resultado de longo prazo”, explicou.

O novo secretário pediu empenhos aos profissionais da segurança pública para que as metas estabelecidas no Plano de Governo de Rafael Fonteles sejam cumpridas com eficiência e apresente resultados efetivos para a sociedade já nos próximos meses. “Nesse primeiro momento é organizar a casa, ter meta para ter resultado”, finalizou.

