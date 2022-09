Ciclista é atropelado por caminhão e morre na Avenida Kennedy, zona Leste de Teresina

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu na manhã desta quinta-feira (08) após ser atropelado por um caminhão no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com Rua Visconde da Parnaíba, zona Leste de Teresina. A vítima estava em uma bicicleta e foi colhida pelo veículo, que fugiu do local sem prestar socorro.

O caminhão seguia sentido Pedra Mole-São Cristóvão e o atropelamento ocorreu nas proximidades da APCEF. O ciclista morreu em cima de uma faixa de pedestre.



Porém, populares seguram o motorista e cercaram o caminhão a cerca de 500 metros do local onde ocorreu o acidente. O condutor chegou a afirmar que teria passado pelo sinal quando o ciclista bateu na caçamba do caminhão.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Enquanto a polícia não chega ao local, motociclistas que presenciaram o atropelamento tentavam impedir que o condutor do caminhão se evadisse novamente do local. Eles chegam a gritar com o homem dizendo "o rapaz está fugindo, ele espocou a cabeça do rapaz. Matou o ciclista. Espere, não vai fugir não. Bora, pega ele!", diz um popular enquanto grava o vídeo.

O Batalhão da Polícia Militar, que atua na região, foi acionado para atender a ocorrência e fazer o isolamento da área. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para fazer o recolhimento do corpo. O motorista foi encaminhado à Central de Flagrantes.

