Cinco integrantes do PCC são presos em operação do Draco em Teresina

O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) realizou na manhã desta quinta-feira (13) uma operação que prendeu cinco suspeitos de serem integrantes da facção criminosa PCC na capital. Eles teriam envolvimento também em crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos em Teresina. Todos foram encaminhados para a sede do DRACO, no bairro Três Andares.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)



De acordo com o delegado Charles Pessoa, os criminosos assumiam papel de chefia nessa organização. “Eles exercem um perfil de liderança dentro dessa facção criminosa, com participação em homicídios, tráfico de drogas e roubos. Um desses indivíduos é suspeito de ter envolvimento com a morte de um funcionário da Equatorial. O DRACO tem um planejamento elaborado para esse foco de combater as facções criminosas”, disse o delegado.

Além da prisão dos criminosos, foram apreendidos uma arma de fogo, entorpecentes (maconha e cocaína) e televisores oriundos de furtos. As prisões dos envolvidos ocorreram na zona Norte da capital.

Mandado de prisão

A DRACO cumpriu também nesta quinta (13) um mandado de prisão de uma mulher que estava foragida da Polícia de Tocantins. De acordo com o delegado Charles Pessoa, ela tem envolvimento com um roubo a um estabelecimento comercial. “Um roubo que aconteceu lá Araguaína. Informações preliminares são conta de que ela deu informações para que os criminosos fizessem o roubo de um estabelecimento comercial”, disse o delegado. A acusada deve ser encaminhada para o Tocantins, para o sistema prisional do estado vizinho.

Com informações de Tony Silva, da ODIATV

