Cinco pessoas são presas por roubo de veículos na zona Norte de Teresina

A Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (Polinter) deflagrou, nesta quarta-feira (11), a operação ‘Norte Limpa”, para combater roubos de motocicletas e automóveis em Teresina. A operação foi realizada nos bairros Mafrense e Itaperu, zona Norte da Capital, e cinco pessoas foram presas.



(Fotos: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)

Segundo o delegado titular da Polinter, Marcelo Dias, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva contra suspeitos de praticarem roubos de veículos em Teresina. A Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP/PI) contou com o apoio do 5º Distrito Policial e do Grupo de Apoio Operacional (GAO).

Na residência de um dos suspeitos, foram encontrados objetos, aparentemente, furtados. “Inclusive, um dos presos estava de tornozeleira eletrônica e tentou fugir. Cortou a tornozeleira, jogou em cima de uma casa e fugiu, mas os policiais conseguiram prender”, disse o delegado da Polinter Marcelo Dias.

Algumas vítimas já compareceram à Polinter para fazer o reconhecimento dos autores desses crimes. Os presos foram encaminhados para a sede da Polinter para prestar depoimentos, onde ficarão à disposição da Justiça e, em seguida, serão enviados ao sistema prisional.

