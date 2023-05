Cocaína que seria enviada como encomenda pelos Correios é apreendida em Teresina

Cerca de 1kg e 100 gramas de substância análoga à cocaína foram apreendidas em uma sede dos Correios localizada na Av. Prof. Valter Alencar, na zona Sul de Teresina, nesta terça-feira (02). A droga estava prestes a ser enviada como encomenda.

(Foto: Divulgação/PMPI)

De acordo com o coronel Jacks Galvão, chefe do Departamento Geral de Operações (DGO), a polícia foi acionada após solicitação do Serviço de Inteligência da Receita Federal. “Os correios suspeitaram que a encomenda pudesse se tratar de entorpecentes. Lá foram feitos todos os testes e foi constatado que se trava de cocaína”, destacou o coronel.

Ainda segundo o coronel, o destino da droga não pode ser divulgado para não atrapalhar as investigações, que ficarão a cargo da Polícia Federal. “A partir de agora, as investigações irão descobrir de quem se tratavam os remetentes”, aponta.



O caso acende um alerta para que a polícia possa se tornar cada vez mais vigilante diante desse tipo de crime. “A gente entende que a integração das nossas forças pode render muitos frutos”, finaliza Jacks Galvão.



