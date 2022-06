Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Parnaíba

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta Titan ES e um veículo do modelo Ford Fiesta deixou uma pessoa morta na manhã deste domingo (19), na BR-343, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta e o carro colidiram frontalmente no km 29 da rodovia.

Foto: Reprodução O condutor da motocicleta, um jovem de 25 anos que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Já o motorista do Ford Fiesta se evadiu do local antes da chegada da polícia e não foi identificado até o momento. As causas da colisão ainda estão sendo levantadas pela PRF. O Instituto de Medicina Legal de Parnaíba foi acionado e fez a remoção do corpo.



