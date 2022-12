Com risco de desabamento, sede do 1º BPM é transferida para outro prédio

O Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí informou, na última segunda-feira (12), ao Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (GACEP/MPPI), sobre a mudança da sede do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. A sede, que antes funcionava no cruzamento entre as ruas David Caldas e São Pedro, agora passa a funcionar no cruzamento da Rua Paissandu com a Quintino Bocaiúva, número 1645, no Centro de Teresina.

A promotora de Justiça Fabrícia Barbosa de Oliveira, Coordenadora do Gacep, explicou que a mudança de sede aconteceu após uma inspeção realizada pelo órgão no 1º BPM, que constatou o risco de desabamento e as condições insalubres no prédio. Com o intuito de garantir a proteção e segurança dos profissionais de segurança pública, a MPPI solicitou que a PM adotasse providências para sanar os problemas encontrados.

Antiga sede do 1º BPM. Foto: Reprodução

Durante a reunião com o Gacep, o coronel da Polícia Militar Marcos Vinícius Araújo Sales, representando o Comando-Geral da PM-PI, informou que a mudança provisória da sede do 1º BPM ocorreu na semana passada. O coronel informou, ainda, que no prédio antigo foi realizado o escoramento das lajes e retirada de materiais, conforme solicitado pelo MPPI. Já a interdição formal da unidade, segundo o oficial, estaria em trâmite.



O Comandante do 1º BPM, Major Wilton José da Silva Sousa, afirmou que as novas instalações são dignas para o trabalho e agradeceu o esforço conjunto de todos os presentes. Além disso, o MPPI informou que realizará visita técnica nas novas instalações do 1º BPM em janeiro de 2023.

Ao final da reunião, deliberou-se que o Comando-Geral da PMPI expedirá um ato formal de interdição do prédio do 1º BPM, no prazo de até cinco dias. Caso não tenha sido formalizada nesse prazo, o MPT-PI adotará as medidas judiciais cabíveis.

