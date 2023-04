Comandante da PM de Cajazeiras é preso suspeito de violência doméstica

João Pereira de Sousa, comandante da Polícia Militar na cidade de Cajazeiras, interior do Piauí, foi preso, nesta quarta-feira (12), suspeito de ter praticado violência doméstica contra a esposa e a filha.

Foto: Nathalia Amaral

O comandante está sob custódia no quartel do 4º Batalhão da Policia Militar, em Picos. Em nota, a PM informou que a prisão se deu durante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela 4º Vara Criminal de Picos. "Não foi uma prisão militar em flagrante", informou a PM.

A reportagem do O DIA tentou contato com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Picos, mas não obteve retorno.

Confira a nota na íntegra:

Nota à imprensa



A Polícia Militar do Piauí, através do 4° BPM de Picos, esclarece que a prisão mencionada se deu mediante a cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Picos. Não foi uma prisão militar em flagrante.

O 4° Batalhão de Polícia Militar pontua ainda que está com a custódia do policial em razão da qualidade de policial militar do mesmo, por ser uma exigência do código de processo penal.

