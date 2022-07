Comerciante é baleado ao reagir a assalto no bairro Macaúba, em Teresina

Um comerciante identificado como Raimundo Nonato Barros da Silva foi baleado durante uma tentativa de assalto ocorrida na noite desta segunda-feira (04) no bairro Macaúba, zona Sul de Teresina. Ele estava entrando em seu carro na companhia da esposa após fechar seu estabelecimento quando foi abordado por um homem armado em uma motocicleta vermelha.



De acordo com o relatório de ocorrência do 1º BPM, Raimundo Nonato entrou em luta corporal com o suspeito. “A princípio, o homem chegou para pedir uma informação, mas quando a vítima se virou para ele, ele mostrou a arma e anunciou o assalto, tomando o celular da vítima. O senhor Raimundo então investiu contra o assaltante e tentou desarmá-lo, mas acabou sendo atingido por três disparos”, relatou o tenente Vilson, porta-voz do 1º BPM.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

O assaltante fugiu após atirar contra o comerciante e não levou nada de valor material. Raimundo Nonato foi socorrido por uma ambulância do SAMU e, segundo a polícia, seu estado era estável. A PM fez diligências na região à procura do suspeito, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso será encaminhado para o Distrito Policial da área para investigação.

