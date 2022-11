Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Federal

Um homem de 33 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (04). Ele era considerado foragido da Justiça após ter sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

Imagem ilustrativa. (Foto: Divulgação/PF)

De acordo com a Polícia Federal, o homem preso possuía condenação por abusar sexualmente de uma criança no município de Cocal, no ano de 2016.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Única da Comarca de Cocal e o preso foi recolhido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.