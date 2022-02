Corpo de homem é encontrado em grota após tiroteio dentro de residência na Vila Jerusalém

O corpo de um homem identificado apenas como ‘Neguinho’ foi encontrado nesta quarta-feira (23) dentro de uma grota no bairro Vila Jerusalém, na Zona Sul de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, ele foi executado por dois homens dentro de uma residência e, em seguida, teve o corpo arremessado pelos criminosos no grotão que fica no quintal.



Segundo o coordenador da Força Tarefa da Polícia Militar, major Audivan Nunes, nessa terça-feira (22) foi registrado um tiroteio no mesmo endereço onde a vítima foi encontrada. Após as diligências, um dos suspeitos do crime foi preso.

Ainda segundo o coordenador, a hipótese é de que a execução possa estar relacionada à acerto de contas entre membros de facções criminosas.

“O que temos de informações preliminares é que ‘Neguinho’ é de Timon. Ontem, soubemos que teve um tiroteio exatamente no endereço onde a vítima foi encontrada e a Secretaria de Segurança determinou as diligências na região para tentar encontrar as pessoas que estavam trocando tiros. Foram os próprios moradores que informaram que tinham uma pessoa morta e que ela havia sido jogada dentro da grota. E nós conseguimos encontrar o corpo que foi jogado nessa quarta-feira”, ressalta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Audivan contou ainda que o suspeito preso confessou a autoria do crime. “Através do serviço de inteligência, nós conseguimos ver pelo monitoramento que uma pessoa estava nesse endereço no mesmo horário do homicídio. Identificamos e prendemos o indivíduo em flagrante. O indivíduo confessou que ele e outro cometeram o delito porque a vítima tinha uma dívida, possivelmente de drogas”, conta.

Monitoramento por tornozeleira eletrônica ajudou na identificação

Antônio Barbosa, do Serviço de Inteligência da PM, contou que o suspeito só foi localizado porque estava de tornozeleira eletrônica e vinha sendo monitorado pelas equipes. “Nesta residência, tinha uma pessoa monitorada. Nesse monitoramento, conseguimos localiza-lo em sua residência dormindo como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ele colaborou e disse onde estava o corpo”, disse.

Agora, a polícia pede a colaboração da população para localizar a família da vítima. “As equipes estão na rua tentando encontrar o outro indivíduo suspeito do crime, que é alta periculosidade. A gente agora pede a colaboração da população e da empresa para localizar a família deste rapaz”, disse.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O suspeito preso foi levado à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no