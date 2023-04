Corpo de homem sem identificação é encontrado na Zona Norte de Teresina

O corpo de um homem sem identificação foi encontrado no início da manhã desta sexta-feira (21), no conjunto Ave Verde, na Zona Norte de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada por populares.



O 13º Batalhão da Polícia Militar disse que quando a corporação chegou ao local da ocorrência, o corpo da vítima estava com perfurações de faca. Ainda não há informações sobre a dinâmica do crime e nem sobre os suspeitos.

A PM isolou a área para chegada da Perícia Criminal. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai investigar o caso.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no