Corpo é encontrado em lagoa no bairro São Joaquim

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (06), em uma lagoa no bairro São Joaquim, na zona Norte de Teresina. A vítima apresenta uma lesão na região do tórax que, possivelmente, seja decorrente de um disparo de arma de fogo.

Foto: Zeca Moreno/O Dia



De acordo com o delegado Danúbio Dias, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), há evidências no local do crime de que o corpo foi arrastado até dentro da lagoa, onde foi encontrado.

"As evidências que temos é de que o corpo foi arrastado daquele ponto inicial, onde há uma placa. As marcas levam até o local onde o corpo foi encontrado. Parte do cadáver está submersa e parte está fora d'água", afirmou o delegado.

Foto: Zeca Moreno/O Dia

Segundo o delegado, a suspeita é de que o homem tenha sido vítima de homicídio e o crime tenha ocorrido entre ontem e hoje. Contudo, somente após a perícia no corpo será possível determinar se a lesão encontrada foi intencional ou acidental.

O DHPP agora tenta localizar a pessoa que encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar. Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem praticado o crime ou as circunstâncias da morte.

























Com informações de Tony Silva.