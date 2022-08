Criminoso é baleado e atropelado ao tentar assaltar mulher na zona sul de Teresina

Um homem, identificado como Nailson Barbosa da Costa, de 30 anos, foi baleado e atropelado na tarde desta quarta-feira (10), ao tentar realizar um assalto no bairro Três Andares, zona Sul de Teresina.

(Foto: Reprodução)

De acordo com o Sargento César, do 1º Batalhão da Polícia Militar, o criminoso tentou assaltar uma mulher, mas a mesma conseguiu alcançá-lo com seu carro pessoal. “Ela o perseguiu, alcançou e passou por cima dele com o carro”, afirma em entrevista ao O DIA.

Apesar de ter corrido, o assaltante foi baleado por uma outra pessoa, que até o momento não foi identificada. O homem foi agredido ainda por populares que presenciaram a cena. Além disso, o mesmo teve a moto que usava para praticar os assaltos danificada.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

AInda segundo a PM, Nailson Barbosa foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

