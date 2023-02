Delegado confirma extinção do GRECO e criação de novo departamento

O enfretamento ao crime organizado no Piauí será reformulado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. O Grupo Repressão ao Crime Organizado (GRECO) será extinto e dará lugar ao Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado (DRACO). A mudança será efetuada para adequar as ações de combate às facções já anunciadas pelo secretário de Segurança Chico Lucas.

O delegado Charles Pessoa, atual coordenador do GRECO, explicou que a mudança irá permitir que o departamento conte com maior efetivo e abrigue outros grupos especializados que são fundamentais para o combate às organizações criminosas com atuação no Piauí. “O GRECO vai passar por um processo de reestruturação, organização e com mudança de nomenclatura, muito provável que um departamento. Estamos aumentado o efetivo e teremos como foco principal o enfrentamento ao crime organizado”, confirmou.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Charles Pessoa comentou que diferentemente do objetivo inicial do GRECO, que mirava os crimes financeiros dos grupos criminosos, hoje uma mesma organização atua em diversos outros crime, o que dificulta o mapeamento por parte da polícia. Para ele, essa medida possibilita maior integração entre as várias delegacias especializadas.

“O objetivo desse departamento é que as demais delegacias sejam vinculadas ao próprio departamento para atender o plano do governador Rafael Fonteles. A meta é que as delegacias que tenham relação com o combate às organizações criminosas estejam dentro da estrutura do departamento”, pontuou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no