Delegado Samuel Silveira troca tiros com bandidos em tentativa de assalto na zona Leste

O delegado Samuel Silveira foi abordado durante uma tentativa de assalto e trocou tiros com criminosos armados na manhã desta quinta-feira (09), na zona Leste de Teresina. O delegado saiu ileso. Essa é a segunda vez que Samuel Silveira é alvo de bandidos.

De acordo com a Polícia Civil, o delegado-geral Luccy Keiko determinou que equipes de investigadores do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) promovam as primeiras diligências no intuito de identificar, localizar e prender os envolvidos na ação. Até o momento não há informações sobre a identidade dos criminosos envolvidos.

Informações preliminares dão conta de que os bandidos estariam em dois veículos, um carro do modelo Peugeot e outro Classic. Contudo, essas informações não foram confirmadas pela polícia.

Em 2020, enquanto era vereador, Samuel Silveira foi baleado durante outra tentativa de assalto também na zona Leste de Teresina, no bairro São Cristóvão. Na ocasião, o suspeito foi morto após trocar tiros com o delegado.



