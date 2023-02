Delegado Tales Gomes reage e frustra tentativa de assalto à padaria na Zona Leste

Na manhã deste sábado, 25 de fevereiro, o delegado da Polícia Civil do Piauí, Tales Gomes, reagiu a uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial identificado como "Empório do Zeca" localizado na avenida Jockey Club, zona Leste de Teresina. Com a reação, o bandido não conseguiu cometer o crime e fugiu do local.

Delegado Tales Gomes reage a assalto na zona leste de Teresina (Foto: Arquivo / O DIA)

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o criminoso adentra no local e anuncia o assalto. O delegado Tales Gomes estava com uma criança no colo quando avistou o assaltante. Veja o vídeo:

Para conter a tentativa de assalto, Tales Gomes se deslocou para fora do estabelecimento e efetuou disparos contra o assaltante. No momento da ação, havia um número de pessoas considerável na loja gourmet. De acordo com informações da Polícia, não houve feridos.

Outros policiais civis foram acionados para diligências na região e deram início às investigações. O criminoso já foi identificado e será devidamente autuado, porém ainda não foi capturado.

