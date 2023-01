Detento que fugiu da Cadeia de Altos acusado de 20 estupros é recapturado

Um dos foragidos da Cadeia Pública de Altos, o criminoso Samuel Cruz dos Santos, 37 anos, foi recapturado na madrugada deste domingo (22) em uma casa na zona rural do município de Altos, no Norte do Piauí, por equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE). Ele fugiu da penitenciária na companhia de outros oito detentos no dia 13 de janeiro deste ano.

O Portal O Dia apurou que o homem foi encontrado após denúncias de moradores de que um possível foragido da cadeia adentrou a uma zona de mata na região. Durante a busca, os policiais localizaram vestígios da passagem do suspeito que levavam a uma residência. Depois de cercar a casa, os policiais localizam o criminoso.

Foto: Divulgação / PMPI

Samuel Cruz dos Santos é considerado de alta periculosidade. Ele responde por pelo menos 20 crimes de estupro nos estado do Piauí e Pará. Uma das acusações é de ter realizado três estupros em menos de 48h e filmar os crimes. Ele é apontado ainda como autor do assassinato de um soldado da policial militar do Pará, crime ocorrido em 2015, em Teresina.

Na mesma ação, a polícia confirmou que foi localizado um segundo foragido da Cadeia de Altos. Trata-se de Victor Eduardo Rocha. Os dois foram levados para a Cadeia Pública de Altos para a realização dos procedimentos cabíveis na administração penitenciária.

A FUGA

A fuga dos nove detentos aconteceu na madrugada do dia 13 de janeiro. Os elementos usaram lençóis com cordas para escalas o muro da unidade prisional e empreender fuga. Ao todo, sete dos presos já foram recapturados. Outros dois também considerados de alta periculosidade continuam foragidos. São eles: Bruno Nakayama Carvalho Rodrigues e José Nascimento dos Santos.

