Dois fugitivos da Penitenciária de Parnaíba são recapturados; 10 continuam foragidos

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Luzilândia recapturaram, na terça-feira (03), dois fugitivos da Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, em Parnaíba. Doze presos fugiram da unidade penal na noite do último sábado (31).



José Willyams Alves da Silva e Flávio Ferreira da Silva Filho foram os primeiros recapturados. As Forças de Segurança do Estado continuam com o cerco para a recaptura dos outros dez presidiários.



(Foto: Reprodução/Google Maps)



Seguem os presos que continuam foragidos:



1- Breno Vinicius Oliveira da Silva

2 - Emanuel Fábio Belarmino da Silva

3 - Francisco David Alves da Silva

4 - Geison Pereira Santos

5 - Jefferson Rodrigo do Nascimento

6 - Luiz Henrique Costa de Sousa

7 - Pedro Lucas da Silva Araújo

8 - Rafael Viana da Silva

9 - Thiago Carmo de Sousa

10 - Willian de Araújo Carvalho

