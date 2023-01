Dois homens são presos por embriaguez ao volante no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou duas prisões por embriaguez ao volante durante o último final de semana no Piauí. Os flagrantes aconteceram na BR 343, no município de Floriano, e na BR 135, em Corrente. Nos dois casos, a PRF constatou que os condutores estavam com nível de alcoolismo 20 vezes maior que o permitido.

O primeiro caso foi registrado na sexta-feira (6), em Floriano. Os policiais realizavam patrulhamento pela BR 343 quando deram ordem de parada a um veículo que se deslocava em zigue-zague. O condutor do carro, um homem de 37 anos, apresentava alguns indícios de que poderia ter ingerido bebida alcoólica. O teste do bafômetro constatou de 0,83 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Foto: Divulgação / PRF

Já em Corrente, os policiais realizavam fiscalização de rotina na BR 135 quando deram ordem de parada ao condutor de um veículo, um homem de 46 anos. Durante a abordagem, a equipe observou alguns indícios de que o condutor poderia ter ingerido bebida alcoólica. O bafômetro registrou 0,78 miligramas de álcool.

Em ambos os casos, os policiais conduziram os homens até a Polícia Civil de Floriano e Corrente para adoção dos procedimentos necessários. Os condutores responderão pelo crime de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no