Dois piauienses são presos com 45 kg de maconha no interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou as prisões em flagrante de dois homens de 22 e 28 anos, em posse de 45 kg de entorpecentes que estavam escondidos dentro do carro. Os suspeitos foram identificados como Emerson Vieira de Carvalho (28) e Victor Emanuel do Nascimento Lima (22), ambos piauienses e até então sem antecedentes criminais no Ceará.

(Foto: Divulgação / PC-CE)

A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Vila Alta, no município de Crato, no Cariri cearense. Após uma troca de informações com a Polícia Civil de Piauí (PCPI), os policiais civis do Ceará iniciaram diligências que culminaram na abordagem de um veículo onde a dupla estava.

O carro foi abordado na Avenida Thomaz Osterne de Alencar, no Crato/CE. Durante as vistorias no veículo foi encontrado dentro do porta-malas do carro 72 tabletes de maconha, resultando no peso total de 45 quilos da droga. Ainda segundo informações policiais, a droga oriunda de Piauí tinha como destino final a região do Cariri.

(Foto: Divulgação / PC - CE)

Diante do flagrante, os alvos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados por tráfico interestadual e associação para o tráfico de drogas. Os entorpecentes, veículo e um aparelho celular foram apreendidos.

Com informações da Polícia Civil - CE