Dupla é condenada a 16 anos de prisão por roubo a motorista de aplicativo em Teresina

Uma dupla de criminosos foi condenada a 16 anos de prisão pelo crime de roubo contra um motorista de aplicativo em Teresina. Os condenados identificados como Rychard Oliveira Rodrigues e Joaquim Vitor Santos Alvarenga cometeram o crime em agosto de 2020. Eles levaram o veículo, um celular e R$ 400,00 do motorista.

Os altos do processo indicam vítima de iniciais F.F.M.F. trabalhava como motorista de aplicativo utilizando um veículo Fiat/Argo, foi assaltada pela dupla, após fazer uma corrida para os dois com destino ao centro de Teresina. Consta na denúncia que a, chegarem às proximidades do Cemitério São José, a dupla sacou armas de fogo e anunciou o assalto.

No mês seguinte ao roubo, os dois homens foram alvos de cumprimento de mandado de prisão e reconhecidos pela vítima. O motorista disse que Jackson Oliveira era o indivíduo que estava portando a arma de fogo , anunciou o assalto e que por diversas vezes pegou na arma de fogo e apontou para a cabeça da vítima, dizendo: “A arma é de verdade e eu vou te matar”.

Os réus utilizaram o veículo para realizar diversos roubos, principalmente a entregadores (ifood, uber Eats), ao tempo em que mantiveram a vítima em seu poder por cerca de duas horas, abandonando-a depois, nas proximidades do Encontro dos Rios.

Na sentença, o juiz Marcus Klinger Madeira de Vasconcelos, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, estabeleceu o regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado. Joaquim Vitor Santos Alvarenga e Rychard Oliveira Rodrigues tiveram pena de 08 oito anos, 01 mês e 06 (seis) e 181 dias-multa cada um.

