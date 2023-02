Dupla é presa em flagrante recebendo droga vinda de Goiás na rodoviária de Floriano

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) apreendeu sete tabletes de maconha, dois invólucros de cocaína e um invólucro de crack sendo transportados em um ônibus interestadual que passava pelo município de Floriano. O veículo vinha de Goiás. A caixa onde estavam os entorpecentes seria retirada no Terminal Rodoviário de Floriano.



A ação se deu durante fiscalização realizada na BR-230 com a abordagem de veículos de transporte de passageiros, cegonhas e caminhões.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Após identificar o pacote suspeito dentro do ônibus com a ajuda do Núcleo de Operações com Cães, a polícia seguiu o veículo e conseguiu identificar os destinatários no momento em que eles receberam a mercadoria. Duas pessoas foram presas em flagrante. Elas foram identificadas pelas iniciais R.R da S. e J.R.S de S. Com eles, a polícia apreendeu R$ 340,00 em espécie, uma motocicleta e um aparelho celular.

“Essa ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas para apreender e evitar a circulação de entorpecentes durante o período carnavalesco, trazendo mais tranquilidade à população”, explicou o delegado Jarbas Lima, coordenador da Delegacia de Entorpecentes. Ele pede para que a população também ajude no trabalho da polícia, denunciando casos suspeitos através do Whatsapp (86) 3215-5281 ou do portal de denúncia da Polícia Civil. As denúncias são anônimas.

