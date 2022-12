Em Capitão de Campos, PRF recupera carro objeto de estelionato em Teresina

Um carro modelo Prisma envolvido em um suposto crime de estelionato foi recuperado nessa quarta-feira (07/12) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 343, em Capitão de Campos.

Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado no mês de novembro em Teresina, duas vítimas relatam que foram induzidas a erro por um casal, supostamente donos de uma empresa de locação na capital e que tentavam tirar vantagem ilícita

Foto: Divulgação / PRF

O casal teria persuadido as vítimas a comprarem um carro, a fim de que a empresa de locação negociasse as locações do veículo e que o valor da locação fosse dividido entre os envolvidos na transação. No entanto, nos meses que se seguiram, o acordo não foi cumprido pela locadora e não se sabia o paradeiro do veículo.

Na ação em Capitão de Campos, o veículo era conduzido por um homem de 31 anos. Ele informou aos policiais que o carro seria de uma outra pessoa e que estava há 15 dias em sua posse. O homem e o veículo foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Piripiri para adoção das medidas necessárias

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF