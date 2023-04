Em Floriano, polícia apreende mais de 200 celulares sem nota fiscal

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (17) a um ônibus de transporte de passageiros terminou com a apreensão de 206 aparelhos celulares no município de Floriano, no Sul do Piauí. O caso é considerado crime de descaminhado.

De acordo com a PRF, o veículo saiu de São Paulo com destino ao município de Piripiri, no Norte do Piauí, e transportava a carga de aparelhos celulares sem nota fiscal.

Foto: Divulgação / PRF

“Durante a abordagem, os dois condutores do automóvel foram questionados sobre possíveis encomendas de aparelhos eletrônicos, mas negaram o ato. No entanto, ao realizarem buscas na cabine do veículo, os policiais encontraram, na parte reservada de descanso do motorista, uma caixa com diversos celulares”, informou a PRF.

Um dos motoristas chegou a apresentar um documento de controle de encomendas em nome de uma terceira pessoa, que não era passageiro, e afirmou que o mesmo era dono dos aparelhos. Os dois motoristas foram classificados como testemunhas de descaminho.

Os envolvidos e os aparelhos apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal para as medidas legais.

Com informações da PRF

