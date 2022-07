Em Teresina, polícia encontra submetralhadora em boca de fumo

Uma submetralhadora artesanal foi localizada pela polícia nesta terça-feira (05/07) durante o cumprimento de mandados de busca expedidos pela Justiça em uma “boca de fumo” no bairro Santa Maria da Codipi, na zona Norte de Teresina.

Segundo a Secretaria de Segurança, investigações do 22º Distrito Policial indicaram que na residência funcionava um ponto de venda de entorpecente. Com autorização do Poder Judiciário, a Polícia Civil com apoio da Força Integrada de Segurança Pública/FEISP adentrou na casa.

Foto: Divulgação / SSP

“Foi dado cumprimento aos mandados de busca expedidos pelo Poder Judiciário no bairro Santa Maria da Codipi, culminando na prisão de uma mulher pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Segundo informações da mulher, a “boca de fumo” é de seu esposo”, divulgou a SSP.

Nas buscas, foram localizados a submetralhadora (artesanal), munições, drogas, dinheiro trocado, uma maquina de cartão de crédito para as transações.

Operação em Floriano

Em Floriano, a Operação Memórias Póstumas, da Delegacia Regional de Floriano e da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE) cumpriu oito mandados de buscas domiciliares e três mandados de prisão. Foram presos três homens e uma mulher e apreensão de armas de fogo e munições.

Com informações da SSP