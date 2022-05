Em União, idoso morre atropelado por carro na PI 112

Um idoso identificado apenas como “Chico Otávio” morreu neste domingo (29/05) após ser atropelado na PI 112 nas proximidades do povoado Divinópolis, município de União, no Norte do Piauí. A vítima não resistiu aos traumas da colisão e faleceu ainda no local.

Segundo a Polícia Militar de União, o homem seguia em uma bicicleta pela rodovia no momento que um carro ainda não identificado o atropelou. O corpo da vítima foi arremessado metros à frente e a bicicleta ficou destruída.

Foto: Reprodução / Portal de União

Testemunhas afirmam que após a colisão o motorista do carro não prestou socorro e fugiu do local do acidente. Uma equipe da PM isolou a área para a realização da perícia que deve revelar a dinâmica do atropelamento. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

