Empresário é morto enquanto pilotava moto em Barras

Um empresário identificado como Gerson Freitas foi morto a tiros nesta quarta-feira (29) no rodoanel do município de Barras, no Norte do Piauí. A vítima trafegava em uma moto modelo Biz quando teria sido perseguida pelos criminosos e alvejada com disparos de arma de fogo.

O delegado Pablo Gustavo, titular da delegacia de Barras, explicou que testemunhas ouvidas pela polícia apontam que Gerson Freitas pilotava a moto pelo rodoanel, que é um local afastado da cidade, no momento do crime. Moradores da região afirmam ter ouvido disparos de tiros.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Foto: Reprodução / Redes sociais



A Polícia Civil, contudo, não confirma a versão de crime de execução, já que a vítima caiu de bruços no asfalto e não foi possível identificar ainda se há marcas de tiros. A perícia de Parnaíba, no Litoral do estado, foi deslocada para realizar os procedimentos legais para identificação da causa da morte.

A área onde aconteceu o crime foi isolada pela Polícia Militar até a conclusão dos trabalhos dos peritos. O delegado disse que não está descantado que o empresário tenha sido alvo de um acidente de trânsito.

Gerson Freitas é proprietário do Grupo Santa Luzia, que reúne comércios, uma lotérica e uma farmácia na cidade de Barras.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no