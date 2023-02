Empresário e namorada são mortos a tiros dentro de carro em Castelo do Piauí

Um empresário identificado como Márcio, propriedade de uma loja de aluguel de motos, e sua namorada foram mortos a tiros dentro de um carro no centro do município de Castelo do Piauí, no Norte do Piauí. O carro com os dois corpos foi localizado no início da manhã deste domingo (19) por populares.

Testemunhas comentaram que perceberam o carro parado na rua e que ao se aproximarem identificaram diversas marcas de disparos de arma de fogo na lataria e nos vidros. No interior do veículo, o casal já estava sem vida.

Foto: Reprodução / redes sociais

A Polícia Militar informou que isolou a área e deu início as diligências para tentar descobrir a dinâmica do crime, mas que ainda não é possível apontar suspeitos. A Polícia Civil realiza perícia no carro para coletar indícios que leve aos autores do crime.

