Empresário é perseguido e morto a tiros no Mocambinho, zona Norte de Teresina

O empresário Weslleny Meneses Nunes dos Santos, de 24 anos, foi perseguido e morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (30), na Ponte do Mocambinho, zona Norte de Teresina. O crime aconteceu por volta das 3h, quando Weslleny passava de carro pelo local com a esposa, Clara Gabriela Araújo Gomes (23) e um segurança.



(Fotos: reprodução/WhatsApp)

Segundo o capitão Leodomir Costa, do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o empresário tinha acabado de sair de um evento com a esposa, na Avenida Castelo do Piauí, e se deslocava para sua residência, localizada na Santa Maria, quando um veículo modelo Saveiro branca se aproximou e efetuou vários disparos contra o carro de Weslleny.

Para tentar fugir, Weslleny chegou a pular no rio, mas foi atingido nas costas. Ele foi retirado das águas com a ajuda de populares, mas veio a óbito. A esposa do empresário, Clara, foi atingida com um disparo na coxa. O segurança do casal foi baleado no braço. Os dois foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para remover o corpo. A Perícia Criminal também foi ao local. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



