Entregador de pizza é encontrado morto no bairro Vale do Gavião

Um homem de 27 anos identificado como Thiago Hanster de Jesus Sousa, 27 anos, foi morto na manhã desta terça-feira (18) no bairro Vale do Gavião, zona Leste de Teresina. Thiago era entregador de pizza e seu corpo apresentava várias marcas de espancamento. A polícia acredita que ele tenha sido agredido até a morte no local onde o corpo foi encontrado.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

“No chão havia marcas de sangue. Pelo rosto e o sangue presente no local, entendemos que a vítima foi espancada e morta lá mesmo. Não havia marcas de tiro ou de facadas. Por enquanto não temos nenhum suspeito e não havia testemunhas que pudessem nos informar nada, porque o lugar onde o corpo estava era uma rua deserta. A casa mais próxima de lá fica a pelo menos 50 metros”, explicou o delegado Genival Vilela, do Departamento de Homicídios.

A polícia também não sabe dizer ainda se Thiago chegou até o local onde foi morto por livre e espontânea vontade, se foi atraído até lá ou se teria sido levado por alguém. Sobre a motivação, o delegado Genival Vilela informou que ainda é prematuro para dizer por que Thiago Hanster foi morto, mas a princípio o crime tem características de execução. Thiago não tinha antecedentes criminais, mas tem um termo circunstanciado de ocorrência em seu nome por destruição de patrimônio alheio.

O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no