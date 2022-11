Erosão em acostamento interdita trecho da BR 316 em Lagoinha do Piauí

Um trecho da BR 316, na zona rural do município de Lagoinha do Piauí, foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (07/11) devido uma erosão que atinge o acostamento da rodovia.

A PRF comunicou que a erosão ocorre debaixo do asfalto na BR 316, Km 298, no Povoado de Fátima. A erosão está sob a faixa de acostamento. Uma equipe esteve no trecho e constatou que a erosão pode provocar risco para motoristas que passam pelo local. Uma sinalização foi instalada para alertar condutores.

Foto: Divulgação / PRF

“Uma equipe esteve no local e isolou o acostamento com fitas zebradas e cones. Não há interdições de fluxos em nenhum dos sentidos da via, o trânsito flui normalmente. Um relatório da situação será enviado ao DNIT, órgão responsável pela manutenção da infraestrutura rodoviária”, disse a PRF.

Foto: Divulgação / PRF



