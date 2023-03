Estudante de Direito é morto em tentativa de assalto na zona Leste de Teresina

O estudante de Direito, João Pedro Lima Teixeira, de 22 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (17), na Vila Samaritana, zona Leste de Teresina. O jovem estava em uma motocicleta quando foi abordado por dois criminosos que anunciaram o assalto. Eles efetuaram um disparo de arma de fogo, que atingiu o pescoço de João Pedro.



O jovem morreu ainda no local e os criminosos fugiram. João Pedro era empresário e trabalhava no segmento de cosméticos.



João Pedro era empresário e atuava no segmento de cosméticos (Foto: Reprodução/redes sociais)

Amigos e colegas do curso lamentaram a morte de João Pedro, que estudava em uma faculdade particular. Na nota da Atlética do Curso de Direito, os estudantes destacam que “nosso coração está de luto e meu peito já transborda de tanta saudade”, disse.



Até o momento os criminosos não foram localizados. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Vítima (DHPP).



