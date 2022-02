Estudante é morto com mais de 10 tiros na frente da namorada no Grande Dirceu

Um jovem de 22 anos identificado como Pedro Augusto Barbosa Pereira foi assassinado com mais de 10 tiros na noite desta quarta-feira (16) no bairro Deus Quer, região do Grande Dirceu, zona Sudeste de Teresina. Segundo a polícia, ele era estudante de Direito, já tinha passagens pelo sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica. Pedro foi assassinado na frente da namorada.



Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o crime aconteceu. Pedro Augusto estava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos suspeitos, que já chegaram atirando. A namorada dele, que não teve o nome informado pela polícia, ainda investiu contra os criminosos na tentativa de pará-los e chega a derrubar um deles, enquanto o outro continua efetuando os disparos em Pedro, já caído no chão.



Segundo a polícia, Pedro Augusto era estudante e estava sendo monitorado - Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Eles chegaram para efetuar a execução, disso não há dúvidas. Eram três indivíduos armados. Eles cometeram o crime e se evadiram do local pelo matagal em frente à residência da vítima. Apenas o Pedro Augusto foi atingido, o que demonstra que ele era o alvo. Foi atingido com mais de 10 disparos de arma de fogo, mas o número preciso só a perícia vai poder dizer”, explicou o comandante J. Silva, do 8º BPM.

A Polícia Militar isolou a área para que a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colhesse as primeiras informações. Os suspeitos de terem matado Pedro Augusto ainda não foram identificados. Para a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Foram feitas diligências na região, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada ainda.

