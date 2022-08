Ex-namorada, Anucha Kelly, é a primeira a ser ouvida em julgamento de Pablo Santos

O empresário Pablo Henrique Campos Santos está sendo julgado na manhã desta terça-feira (30) no 2° vara do Tribunal do Júri pelo assassinato da jovem Vanessa Carvalho e pela tentativa de assassinato de sua então namorada, Anucha Kelly Leite de Alencar, na saída de uma festa de casamento. Ela é a primeira testemunha a ser ouvida.

Foto: Divulgação/TJPI



Em seu depoimento, Anucha afirmou que ela, Vanessa Carvalho e Pablo Santos chegaram juntos e durante a festa ele ficou alterado e se afastou das amigas, sem informar se havia ficado com ciúmes da então namorada. “Teve uma hora que todo mundo desceu pra pista de dança, ele dançou com minhas amigas, eu dancei, a noiva chamou todas as amigas pra ficarem na frente do palco, mas não sei o motivo dele ficar alterado. Do meio da festa pro fim a gente ficou separado, ele ficava de um lado e eu de outro com minhas amigas”, explicou Anucha.

A ex-namorada disse também que Pablo sempre demonstrou ciúmes, desde o início do namoro. Eles namoraram por um ano e chegaram a morar juntos.



“Ele

não chegou a dizer que tinha ficado com ciúmes por ter dançado com o cantor,

todo mundo dançou. A única vez que ele chegou perto de mim, foi quando eu estava

sentada e ele bateu no meu ombro e disse: você vai me pagar. A gente saiu da

festa, eu fui acompanhada da Vanessa. Ela tinha deixado a chave de casa dentro

do carro dele, quando a gente estava pegando a chave dela, ele veio correndo de

dentro do buffet, eu sai e dei a volta no quarteirão e ele saiu correndo atrás”,

conta a ex-namorada.

Anucha Kelly relatou que não lembra do momento em que foi atingida pelo carro de Pablo Santos.

“Eu conversei com a Vanessa e a gente decidiu que eu ia dormir na casa dela, e eu resolvi voltar.Quando voltei, ele ainda não tinha voltado, porque ele estava a pé e dei a chave na mão da Layara, para ela entregar para ele, e pegamos a chave do carro da Layara para irmos juntas pro carro. E não vi mais nada, porque eu estava de costas, e acordei no hospital. A minha amiga disse que a gente voou por cima do carro, cai com o rosto dentro do esgoto, não sei como não fiquei desfigurada”.

Os crimes aconteceram quase três anos atrás, no dia 29 de setembro de 2019, na saída de uma festa na zona Leste de Teresina.

No começo, ouve um princípio de confusão porque os familiares não foram autorizados a acompanhar o julgamento. O grupo de familiares e amigos ficaram na porta da sala de audiência. Dentro, só os estudantes de direito e pessoas envolvidas diretamente no processo. Mesmo com a negativa, a mãe de Vanessa Carvalho afirmou que vai permanecer no local até o final da audiência.

Fotos: Nathália Amaral/ODIA

“Esperei quase três anos para esse julgamento e fui impedida de entrar. É um absurdo. Eu vim preparada para isso. Estou com três dias que não durmo e estou aqui querendo justiça. Eu quero pena máxima, ele tem que apodrecer na cadeia. Não foi acidente”, afirmou Vânia Maria Chaves de Carvalho.





