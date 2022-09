Faccionados são presos em “boca de fumo” no Parque Vitória, em Teresina

Uma operação conjunta da Força Tarefa da Secretaria de Segurança e do 3º Distrito Policial de Teresina prendeu quatro faccionados na tarde desta segunda-feira (12/09) no Parque Vitória, na zona Leste de Teresina. Um dos criminosos identificado como “Chiquinho” é foragido do sistema prisional e considerado de alta periculosidade.

“São pessoas faccionadas, de alto grau de periculosidade da zona Sul de Teresina. Tem um dos indivíduos que já é conhecido do mundo policial, já foi preso várias vezes, já trocou tiros várias vezes com outras facções”, disse o coordenador da Força Tarefa, major Audivam Nunes.

Foto: Portal O Dia

A polícia chegou até o grupo depois de levantamentos do serviço de inteligência. Na residência, foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes pronto para comercialização, armas, munições, dinheiro e uma balança de precisão.

