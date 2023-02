Faccionados são presos por tortura a suspeitos de assaltos em Teresina

Uma ação policial cumpriu três mandados de prisão preventiva no início da manhã desta terça-feira (28) na invasão Boa Esperança, na zona Norte de Teresina. Os presos são apontados como membros de uma facção criminosa com atuação na região e suspeitos de torturarem jovens que teriam praticado crimes na região.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, quatro jovens residentes no do bairro Santa Maria da Codipi foram capturados por integrantes de facção criminosa após serem flagrados cometendo roubos na invasão Boa Esperança, onde o grupo criminoso tem atuação.

Como punição, os jovens foram espancados com pelo menos 40 golpes de madeira e obrigados a fazer juramentos de lealdade à Facção. O crime aconteceu há um mês e passou a ser investigado pela 22° Delegacia de Polícia de Teresina. Os presos foram identificados a partir de vídeos gravados no momento da tortura.

Os investigadores descobriram durante as diligências elementos de prova do cometimento do crime de homicídio contra Yure de Assis Oliveira Cardoso, morto no dia 10 de fevereiro, cujo corpo foi encontrado na invasão Boa Esperança. Os presos são: R. D. A. L; V. C. D. E.; C. N. M. R.

