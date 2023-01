Família de Frank Aguiar é assaltada e bandidos fazem empréstimos com celular roubado

Neste sábado (14), o cantor piauiense Frank Aguiar revelou pelas suas redes sociais que a sua esposa, Caroline Aguiar, e sua irmã foram vítimas de um assalto e tiveram o vidro do carro quebrado por bandidos. A esposa do cantor estava ao volante e a irmã ao lado, no banco do passageiro, quando bandidos estouraram o vidro e levaram um aparelho celular de dentro do veículo.

Em um vídeo compartilhado pelo seu Instagram, Frank Aguiar mostrou o estrago deixado pelos bandidos. Nas imagens, é possível ver que o vidro do passageiro do veículo ficou completamente destruído. Segundo ele, o aparelho celular levado pelos bandidos continha senhas e dados pessoais da família e pode ser usado para aplicar golpes em seus contatos.

"Eles aproveitaram que levaram o celular e nesse celular a gente guarda nossa vida, senhas, todos os códigos. Infelizmente, eles fizeram aquele estrago. Conseguimos recuperar as nossas contas, mas nos próximos dias esses bandidos vão abusar, porque têm os dados da gente, pedindo dinheiro, fazendo maldade", alerta o cantor.

Ainda de acordo com o cantor, poucos minutos após o assalto, os criminosos fizeram vários empréstimos em todos os cartões cadastrados no aparelho. O cantor criticou ainda a agilidade com a qual os bancos liberaram os valores fora do horário comercial.

"Em poucos minutos, fora do horário comercial, eles conseguiram, através das senhas, fazer empréstimos. Em coisa de minutos, em todos os cartões que tínhamos. Claro que a gente vai fazer a defesa e [pedir] o ressarcimento, mas é muita agilidade e muita fragilidade em todo esse sistema. Para a gente conseguir um empréstimo, um arranjo que seja, passa dias e mais dias pedindo documentação e tudo mais. E eles conseguem fora do horário comercial", afirma Frank Aguiar.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos suspeitos de terem cometido o crime.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no