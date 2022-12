Floriano: motociclista sofre lesões graves após colisão com carro

Um motociclista de apenas 18 anos, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido em colisão com um carro. O acidente ocorreu por volta das 23h30 deste sábado (24), na BR-230, Km 310, no município de Floriano.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, houve uma colisão traseira, mas a dinâmica do acidente ainda está em levantamento. A possível causa, de acordo com a PRF, seja a ausência de reação do condutor devido velocidade incompatível.



(Foto: Divulgação/PRF)

O acidente envolveu um carro modelo Ford Fusion, cujo motorista não foi localizado, e uma motocicleta modelo Yamaha Factor, cujo motociclista sofreu lesões graves. Ele foi encaminhado ao hospital da região e não se sabe seu estado de saúde.



