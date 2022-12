Foragido da Justiça é preso com droga usada para dopar vítimas de estupro

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta segunda-feira (12) com dois frascos contendo 6,4 ml da droga GHB ou "gota", usada para dopar vítimas de estupro. A prisão do suspeito foi efetuada por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar e do RONE, na localidade de Morada Nova, zona Rural do município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí.



Conhecida como a “droga do estupro”, o GHB (gama-hidroxibutirato) é um líquido oleoso claro conhecido por ser usado para dopar vítimas de violência sexual. A droga usada por via oral pode deixar pessoas inconscientes e até mesmo levar à morte. Ao ser interrogado pela polícia, o suspeito informou que droga era vendida nas festas de Cajueiro da Praia e Barra Grande.

Segundo o tenente Mesquita Júnior, do 24º BPM, além do GHB, os policiais também apreenderam em posse do suspeito 36 comprimidos de Ecstasy, sete trouxas de maconha, três aparelhos celulares, comprimidos de ecstasy, 80 pedras de crack, 15 adesivos de LSD, uma balança de precisão, munição .40, uma carabina de pressão 5.5 rossi com luneta e silenciador e R$ 536 em espécie.

“Recebemos denúncia anônima de que próximo ao campo estariam acampados algumas pessoas com armas de fogo de grosso calibre e drogas. Equipes do Reservado do 24° Bpm Atalaia e da Rone 04, se deslocaram ao local da denunciado. Chegando lá, ao avistarem aproximação das vtr's, aparentemente umas cinco pessoas empreenderam fuga pela mata, sendo que um não conseguiu fugir”, afirmou.

O suspeito preso informou aos policiais que chegou à Barra Grande há cerca de seis meses vindo da cidade de Imperatriz (MA). Ele estava escondido na região por ser foragido da Justiça do Maranhão por envolvimento com assaltos a mão armada.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Luís Correia para realização dos procedimentos legais cabíveis.

