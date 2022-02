Força Tarefa deflagra operação e prende homem acusado de homicídio no litoral

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25), a operação Litoral Norte, com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão na cidade deParnaíba, localizada a 333 km de Teresina.



Até o momento, um homem identificado como João Batista dos Santos Costa, 56 anos, foi preso durante a operação. Ele é acusado do crime de homicídio. Outro homem, de 26 anos, chegou a ser apreendido, mas foi liberado após checagem dos dados junto à Justiça.

Foto: Divulgação/SSP

“Determinamos que agora, antes desse período carnavalesco, a Dicap [Divisão de Capturas] e a Força Tarefa cumprissem esses mandados de prisão. Foi um preso um acusado de homicídio, considerado perigoso, que estava no litoral. A operação continua para que outras pessoas sejam presas. Ao todo, são seis alvos”, afirmou o secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira.

Além da operação, as equipes da Força Tarefa da SSP estão no litoral para auxiliar na fiscalização do decreto estadual que proíbe eventos com aglomeração durante o período carnavalesco.