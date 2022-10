Força Tarefa prende dois suspeitos de integrarem facção em Parnaíba

Dois suspeitos de integrarem uma organização criminosa com atuação em Parnaíba foram presos pela Força Tarefa de Segurança Pública do Piauí (FTSP PHB PI) na última quarta-feira (26/10). Eles foram alvos de mandados expedidos pela Justiça por suspeita de tráfico de drogas no litoral.

De acordo com a Força Tarefa, os presos são naturais do estado do Ceará e atuavam por uma facção de Parnaíba. No cumprimento do mandado, os agentes encontraram vários tabletes de drogas na residência que eles se encontravam.

Foto: Divulgação / PF

“A ação policial segue um dos eixos de trabalho da FTSP PHB, de cumprimento de ordens de prisão expedidas em desfavor de investigados e condenados envolvidos com organizações criminosas que praticam crimes violentos”, informou a PF.

A FTSP-PHB é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.

Denúncias

Denúncias sobre atuação de facções criminosas, foragidos da Justiça, tráfico de drogas e outros crimes podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao endereço eletrônico: bit.ly/denunciapcphb .

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no