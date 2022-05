Funcionária do TJPI é presa suspeita de receber propina em Teresina

Policiais do Grupo de Prevenção e Repressão ao Crime Organizado (Greco) efetuaram a prisão em flagrante de uma servidora do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) suspeita de receber propina em frente ao Fórum Criminal de Teresina na tarde desta segunda-feira (16). A polícia não divulgou o nome da mulher, mas as imagens cedidas pelo Greco mostram ela saindo do prédio do Fórum, entrando em um carro preto estacionado na porta e alguns minutos depois, saindo do veículo com um envelope nas mãos. Ela foi abordada quando retornada para o edifício.



De acordo com a polícia, a servidora era lotada na Vara da Infância e da Família e teria recebido o dinheiro para agilizar o trâmite processual de uma ação de separação cumulada com pensão alimentícia ajuizada no ano de 2013.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A diligência foi coordenada pelo delegado Laércio Evangelista. Ele questiona a natureza do dinheiro recebido por ela, pergunta quem vai recebê-lo, mas não é respondido. O delegado, então, abre o envelope e retira de dentro uma quantia, questionando novamente de onde veio aquele valor e para quem ele seria destinado. A servidora pede para falar na presença de um advogado. O dinheiro, R$ 2 mil, foi apreendido.

O delegado, então dá voz de prisão e pede para chamar a viatura que para conduzi-la para a delegacia. De acordo com o coordenador do Greco, delegado Tales Gomes, a funcionária do TJ foi autuada por corrupção passiva consumada.





