Funcionário de granja em Teresina morre durante acidente na Cacimba Velha

Um homem identificado como Felipe Santos Silva, 26 anos, morreu após sofrer um grave acidente na estrada do Povoado Cacimba Velha, zona rural Leste de Teresina. Ele pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Felipe teve morte instantânea e, segundo a polícia, o acidente teria sido causado porque a vítima conduzia embriagada.



O fato aconteceu por volta das 14 horas, mas o corpo de Felipe só foi localizado por volta das 19 horas por populares, que acionaram a polícia. A vítima trabalhava em uma granja aqui em Teresina. De acordo com o sargento Coelho, do 5º BPM, não houve outros envolvidos no acidente.



Acidente aconteceu na estrada da Cacimba Velha - Foto: Jailson Soares/O Dia

“Fomos solicitados para fazer a averiguação de um corpo e localizamos ele. Isolamos a área e chamamos o IML para os procedimentos cabíveis. Aparentemente foi um acidente. A família falou que ele estava embriagado, que estava bebendo e provavelmente foi isso. Ele perdeu o controle da moto”, relatou o sargento Coelho.



O sargento Coelho, do 5º BPM, deu mais detalhes da ocorrência - Foto: Jailson Soares/O Dia

Presente na cena do ocorrido, o pai de Felipe conversou com a imprensa e disse que o filho costumava sair para beber e pilotar a motocicleta depois. Esta não teria sido a primeira vez que ele fazia isso. “Ele era trabalhador. Só que ele saiu do serviço ontem e veio para a cara de um colega beber. Quando deu 14 horas, sentiram falta dele, vieram atrás e ele estava morto. Era comum ele fazer isso. Estava muito alcoolizado e deve ter dormido”, comentou o senhor Antônio Raimundo.

Ainda lidando com luto pela perda do pai há um mês, ele disse que nunca pensou que perderia o filho nestas circunstâncias. Felipe morava na Estaca Zero e deixou filhos e a esposa. Seu corpo foi removido pelo IML e o veículo passará pela perícia da Polícia Civil.

Com informações de Chico Filho, da O Dia TV