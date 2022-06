Operação Hidra: funcionários causaram prejuízo de R$ 12 milhões ao Detran com fraudes

A Polícia Civil, por meio do 13º Distrito Policial de Teresina, está cumprindo uma série de mandados judiciais na manhã desta quinta-feira (30) contra funcionários do Departamento de Trânsito do Piauí (Detran-PI) em investigação que apura um esquema fraude no emplacamento de veículos.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e mais de 21 mandados de prisão temporária. Até o momento, pelo menos 15 alvos já foram localizados e presos. De acordo com o delegado Odilo Sena, coordenador do 13º DP, a investigação que culminou na operação, que foi batizada de Hidra de Lerna, iniciou ainda em março de 2021 após a polícia ser acionada pela Procuradoria Jurídica do Detran informando a ocorrência de processos fraudulentos na confecção de documentos veiculares relacionamento ao primeiro emplacamento.

De acordo com o delegado Odilo Sena, que comanda a operação, as fraudes praticadas pelo grupo criminoso causaram um prejuízo de R$ 12 milhões ao Detran-PI, a pessoas físicas e também a pessoas jurídicas. As investigações apontaram que documentações relativas ao primeiro emplacamento foram falsificadas com a intenção de se obter o Documento Único Anual de Licenciamento (DUAL) e o Documento Único de Transferência (DUT).

O objetivo era aplicar golpes na rede bancária com veículos inexistentes. “Isso causava um prejuízo considerável para toda uma cadeia produtiva que vai desde a compra do veículo na fábrica até o comprador final, passando pelo Detran e pela rede bancária. Esse esquema tem relação direta com alguns servidores do Detran-PI e com um grande e complexo número de criminosos de dentro e de fora do Piauí”, explicou o delegado Odilo Sena.



A Operação Hidra de Lerna é comandada pelo delegado Odilo Sena, titular do 13º DP de Teresina - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Como o grupo criminoso atuava em todo o Brasil, a polícia estima que tenha causado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão a pessoas físicas, empresas e departamentos de trânsito.

