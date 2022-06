Governo do Piauí anuncia nomeação de 176 agentes para Polícia Civil

O governo do Piauí irá nomear no próximo dia 4 de julho 176 novos agentes para a Polícia Civil, anunciou a governadora Regina Sousa durante reunião com o secretariado no Palácio de Karnak. A lotação dos convocados ainda não possui definição, mas deverão ser direcionados para o interior do estado.

“Era um concurso muito esperado, que por conta de pandemia e outros fatores a gente segurou. Então, eles fizeram o curso de formação e agora a gente chamou. A Secretaria de Segurança estava precisando de servidores efetivos, policiais da atividade-fim, que são os policiais civis, para reforçar mais ainda a segurança do Estado que é a nossa meta principal”, explicou Regina Sousa.

A turma que será nomeada prestou concurso em 2018 e passou por todas as cinco fases de treinamentos e testes. A expectativa é que em 30 dias após a nomeação os agentes iniciem a atuação. O secretário de Segurança Pública, Rubens Pereira, acredita que a medida deverá melhorar o índice de segurança no estado.

Foto: Divulgação / Ccom

“Nós estamos muito felizes com isso, sabendo, é claro, da importância que tem a nomeação desses agentes para a segurança pública. Serão nomeados para o interior do Estado, para as investigações, nos inquéritos auxiliando os delegados, bem como para atender à população. Eles serão nomeados e a partir daí terão 30 dias para posse e logo em seguida o exercício das atividades. Benefícios para todos e para segurança pública na redução de indicadores da violência”, afirmou.

Para o degelado geral da Polícia Civil, Luccy Keyko, a nomeação irá beneficiar também a região metropolitana de Teresina. “São mais de 170 servidores que reforçarão as delegacias do interior do Estado. Nós iremos preparar o plano de lotação deles, além de também fazer um concurso interno de remoção, já que com essas nomeações será possível reforçar a área metropolitana”, disse.

Com informações do Governo do Estado