Greco prende integrantes de facção criminosa na Vila Irmã Dulce

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), dois integrantes de uma facção criminosa no bairro Vila Irmã Dulce, na zona Sul de Teresina. Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

Um dos presos, identificado como J. M. A. T., é acusado de envolvimento em uma série de crimes na Capital, como latrocínio e homicídio qualificado. Ele também já foi condenado por lesão corporal grave e tentativa de homicídio quando ainda era menor de idade.

"Ele é um indivíduo de alta periculosidade e traficante na região Sul da capital, com ele foi apreendido drogas, uma arma de fogo e munições. Outro nacional preso, de iniciais F.W.S.R, também é perigoso e com ele foi apreendido um celular roubado, ele também é investigado por outros crimes”, afirma o coordenador do Greco que adianta que ambos os nacionais pertencem a uma facção criminosa aqui do Estado do Piauí.

Os conduzidos estão sendo autuados por receptação, tráfico de drogas e posse de arma de fogo e posteriormente, serão encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficarão à disposição da justiça.”, revelou o coordenador do Greco, o delegado Charles Pessoa.

