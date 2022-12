Greco prende suspeito de tráfico de drogas e apreende super maconha no Nova Brasília

Um homem identificado como Itelo Rafael Jerônimo Pereira foi preso, na manhã desta terça-feira (06), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi realizada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Piauí.

Delegado Tales Gomes. (Foto: Arquivo O Dia)

O suspeito estava em casa, no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina, quando foi surpreendido pelos policiais do Greco e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Na residência de Itelo Rafael a polícia encontrou uma quantidade significativa de crack e de skank, um tipo de super maconha, além de balanças de precisão.

"Estávamos fazendo as buscas e percebemos que na casa ao lado, no final do terreno, tinha esse arame [por cima do muro], que quando a gente puxa, vem mais maconha", diz o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.

O suspeito foi conduzido à sede do Greco para ser interrogado e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional onde deverá aguardar julgamento.









