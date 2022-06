Homem agredido pela população na Vila Costa Rica pode não ter cometido crimes, diz PM

A Polícia Militar não conseguiu localizar nenhuma vítima da suposta tentativa de assalto que teria sido praticada pelo homem que foi agredido pela população na noite de ontem (03) na Vila Costa Rica. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o suspeito fugindo dos populares, subindo no muro de uma casa enquanto o imóvel é cercado pelas pessoas.



Em determinado momento, o suspeito chega a correr e a pular do muro, mas é cercado pela população. Nos vídeos é possível ouvir algumas pessoas gritando “pega ele” e “mata”, enquanto os policiais tentam conter a agitação e conduzir o suspeito de assalto para a viatura. Em conversa com o Portalodia.com, o major Marcelo Barros, comandante do 1º BPM, informou que o suspeito de assalto foi levado para o HUT porque apresentava alguns ferimentos.



Foto: Reprodução

“O indivíduo correu para a viatura, teve sua integridade preservada e foi conduzido para o HUT para primeiros socorros. A PM retornou para o local, mas não existia nenhuma vítima a respeito de algum delito cometido por ele, então do HUT ele foi liberado. Ele foi identificado e estamos averiguando se ele tinha algum antecedente, mas naquele momento não havia nenhum crime que pudesse ser imputado a ele porque nenhuma vítima se apresentou”, relatou o major Marcelo Barros.

Com relação às agressões sofridas por ele, o PM explicou que caso as pessoas que aparecem no vídeo sejam identificadas, elas podem responder criminalmente. “Na medida em que não fica comprovado nada contra uma pessoa, e mesmo que ficasse, e o uso da força passa a ser além do estritamente necessário para conter uma violência ou uma legítima defesa, isso passa a ser apurado”, comentou o PM.

Ele fez um apelo para que a população evite tentar fazer justiça com as próprias mãos em casos como este e lembrou que existe a polícia e o Poder Judiciário para agir no julgamento e na penalização de quem por ventura infringir a lei.

